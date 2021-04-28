Баскетбольный ЦСКА вышел в Финал четырех Евролиги

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Баскетболисты ЦСКА вышли в Финал четырех Евролиги – международного клубного турнира по баскетболу.
В четвертьфинальной серии столичная команда переиграла турецкий "Фенербахче". Серия из трех матчей завершилась на игре в Стамбуле – "армейцы" победили со счетом 85:68.
В составе победителей самым результативным игроком стал Уилл Клайберн (34 очка, 7 подборов). В составе "Фенербахче" 22 очка набрал французский баскетболист Нандо де Коло.
Соперник ЦСКА определится по результатам серии "Анадолу Эфес" – "Реал". Турецкий клуб ведет со счетом 2:1.
Хоккейная команда ЦСКА ранее проиграла в финале Кубка Гагарина. Обладателем трофея Континентальной хоккейной лиги стал омский "Авангард".