"Авангард" впервые в истории выиграл Кубок Гагарина

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Хоккейный клуб "Авангард" стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии омская команда, временно выступающая в подмосковной Балашихе, обыграла ЦСКА.

Шестая встреча серии, прошедшая на площадке "Авангарда", завершилась со счетом 1:0. Таким образом, омская команда выиграла серию со счетом 4:2 по матчам.

Лучшим снайпером плей-офф КХЛ сезона-2020/21 стал представитель ЦСКА, нападающий Максим Шалунов. На его счету 12 шайб.

В марте 2021 года стало известно, что сборная России будет выступать на ЧМ по хоккею под гимн IIHF. Турнир начнется в мае и полностью пройдет в Риге.