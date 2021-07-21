В официальных гостиницах Олимпиады в Токио разрешено использовать российские флаги – МОК

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Международный олимпийский комитет не против размещения российских флагов в официальных гостиницах Олимпиады в Токио. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.
"Ограничения распространятся только на олимпийские объекты в Токио. Общественные места и гостиницы не подпадают под компетенцию МОК", – говорится в сообщении.
Сейчас в некоторых гостиницах Токио, где в том числе живут работающие на Играх представители официальных делегаций, используются российские флаги.
Санкции Всемирного антидопингового агентства стали причиной, по которой российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио будут выступать как команда Олимпийского комитета России. Использовать можно исключительно сокращенный вариант – ROC (Russian Olympic Committee).
Гимн страны на церемониях награждения заменят фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля, а завершатся 8 августа. Вместе с тем генеральный директор оргкомитета Игр Тосиро Муто не исключает вероятность отмены турнира.
Олимпиаду в Токио могут отменить в последний момент
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