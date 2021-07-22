Спортсмен объяснил, из-за чего могут отменить Олимпиаду

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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов заявил, что Олимпийские игры в Токио могут моментально отменить, если произойдет вспышка коронавируса. В качестве примера он привел чемпионат Франции по плаванию, сообщает RT.

"Организаторы, безусловно, перестраховываются, но возможно все. Печальные примеры можно привести даже из плавания. Во Франции начался чемпионат страны, а спустя пару дней его завершили досрочно. Чтобы отменить Олимпиаду, нужен очень серьезный повод", – отметил спортсмен.

По его мнению, таким поводом может оказаться вспышка коронавирусной инфекции в олимпийской деревне.

В Японии стартовали первые соревнования летней Олимпиады. При этом официальное открытие турнира состоится только 23 июля.

Между тем генеральный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто допустил возможность отмены турнира, если среди участников состязаний случится всплеск случаев COVID-19.

