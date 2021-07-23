Началась церемония открытия Олимпийских игр – 2020

Фото: ТАСС/AP/Shuji Kajiyama
В Токио началась церемония открытия летних Олимпийских игр – 2020. В этом году она проходит без зрителей. С болельщиками пройдут только 26 соревнований, остальные 724 – при пустых трибунах.
В прошлом году впервые в истории Олимпиаду решили не проводить из-за пандемии. Предыдущие отмены были связаны с мировыми войнами. По этой причине они не проходили в 1916, 1940 и 1944 годах.
Олимпиаду-2020 было решено не отменить, а отложить на год, как, например, чемпионат Европы по футболу.
Всего в мероприятии принимают участие 950 человек: по шесть спортсменов от каждой команды и VIP-гости. В ходе церемонии запрещено громко говорить, кричать, петь, а также активно приветствовать атлетов.
Во время церемонии пройдет парад атлетов. Российские спортсмены пройдут 77-ми под флагом Олимпийского комитета России. Нести знамя будут волейболист Михаил Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.
При этом наши олимпийцы смогут использовать на форме белый, синий и красный цвета в произвольном порядке. А во время награждения вместо национального гимна будет звучать фрагмент из Концерта № 1 Петра Ильича Чайковского.
Отличительная особенность Игр-2020 – девиз. МОК решил заменить извечное "Быстрее, выше, сильнее", которое появилось вместе с современной Олимпиадой в 1894 году, на "Быстрее, выше, сильнее – вместе".
Ранее глава Минспорта Олег Матыцин поделился ожиданиями от Олимпиады-2020. По его словам, попадание в тройку лучших – это максимальная задача.
Он отдельно отметил, что за золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную – 2,5 миллиона, за бронзовую – 1,7 миллиона. При этом атлеты также смогут претендовать на президентскую стипендию по итогам спортивного сезона в размере 52 тысяч рублей ежемесячно.
Телезрителям рассказали об Олимпийских играх в Токио
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: