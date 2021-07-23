Началась церемония открытия Олимпийских игр – 2020

Фото: ТАСС/AP/Shuji Kajiyama

В Токио началась церемония открытия летних Олимпийских игр – 2020. В этом году она проходит без зрителей. С болельщиками пройдут только 26 соревнований, остальные 724 – при пустых трибунах.

В прошлом году впервые в истории Олимпиаду решили не проводить из-за пандемии. Предыдущие отмены были связаны с мировыми войнами. По этой причине они не проходили в 1916, 1940 и 1944 годах.

Олимпиаду-2020 было решено не отменить, а отложить на год, как, например, чемпионат Европы по футболу.

Всего в мероприятии принимают участие 950 человек: по шесть спортсменов от каждой команды и VIP-гости. В ходе церемонии запрещено громко говорить, кричать, петь, а также активно приветствовать атлетов.

Во время церемонии пройдет парад атлетов. Российские спортсмены пройдут 77-ми под флагом Олимпийского комитета России. Нести знамя будут волейболист Михаил Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.

При этом наши олимпийцы смогут использовать на форме белый, синий и красный цвета в произвольном порядке. А во время награждения вместо национального гимна будет звучать фрагмент из Концерта № 1 Петра Ильича Чайковского.

Отличительная особенность Игр-2020 – девиз. МОК решил заменить извечное "Быстрее, выше, сильнее", которое появилось вместе с современной Олимпиадой в 1894 году, на "Быстрее, выше, сильнее – вместе".

Ранее глава Минспорта Олег Матыцин поделился ожиданиями от Олимпиады-2020. По его словам, попадание в тройку лучших – это максимальная задача.

Он отдельно отметил, что за золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную – 2,5 миллиона, за бронзовую – 1,7 миллиона. При этом атлеты также смогут претендовать на президентскую стипендию по итогам спортивного сезона в размере 52 тысяч рублей ежемесячно.

