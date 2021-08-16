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Спорт

13:59

Паралимпиада в Токио пройдет без зрителей – организаторы

спорт

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

Зрителей не допустят на стадионы при проведении Паралимпийских игр в Японии. Об этом говорится на сайте оргкомитета "Токио-2020".

"Исходя из эпидемиологической ситуации принято решение провести мероприятия без зрителей", – говорится в сообщении.

Речь идет об аренах в Токио и соседних к нему префектурах Тиба и Сайтама, где пройдет большинство соревнований. Игры стартуют 24 августа и завершатся 5 сентября.

Ранее в префектуре Сидзуока собирались допускать до 5 тысяч зрителей, если их количество не будет превышает 50% от вместимости объектов. В понедельник из-за роста числа случаев заболеваемости коронавирусом губернатор региона попросил ввести в префектуре чрезвычайное положение.

Ранее стало известно, что знаменосцами команды ПКР на Паралимпиаде в Токио утверждены Михаил Гончаров, Андрей Вдовин и Елена Паутова. Паутова призналась, что для нее данная новость стала шоком.

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