Путин поздравил россиян с Днем физкультурника

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Развитию массового физкультурного движения в России уделяется приоритетное внимание. Об этом сообщил Владимир Путин в своем поздравлении с Днем физкультурника. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля.

"Строятся тренировочные и оздоровительные комплексы, ледовые дворцы и стадионы. В регионах проводятся такие масштабные мероприятия, как "Кросс нации", "Лыжня России", сельские спортивные игры, соревнования школьников "Президентские состязания", Всероссийские юношеские игры боевых искусств, другие интересные спартакиады и турниры. Все они способствуют популяризации спорта, прежде всего среди молодежи, воспитанию новых чемпионов и рекордсменов", – подчеркнул президент.

По словам президента, День физкультурника считается общенародным праздником. Он отмечается по всей стране и объединяет большое количество людей – спортсменов и любителей здорового образа жизни.

Помимо этого, президент выразил слова признательности тренерам, педагогам и другим специалистам, которые в этом году отмечают столетие создания государственной системы управления в сфере физкультуры и спорта.

Ранее с Днем физкультурника поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что физкультура – это не только про здоровье и красивую фигуру, но и про уверенность в себе и дисциплину.