Собянин анонсировал открытие Дворца спорта в Некрасовке

Новый спортивный объект появился на юго-востоке столицы. Там завершили строительство Дворца спорта "Некрасовка". Его планируют открыть к 1 сентября 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Жители смогут заниматься разными видами спорта, включая плавание, мини-футбол и скалолазание. В распоряжении профессионалов и любителей также будет круглогодичный каток, который уже протестировали тренеры. На ледовой площадке передового уровня спортсмены и активные жители столицы будут играть в хоккей, заниматься фигурным катанием, а также шорт-треком.

Подробнее об особенностях нового спорткомплекса – в эфире телеканала Москва 24.