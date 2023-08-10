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22:15

Спорт

Собянин анонсировал открытие Дворца спорта в Некрасовке

Собянин анонсировал открытие Дворца спорта в Некрасовке

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Собянин анонсировал скорое открытие Дворца спорта в Некрасовке

Новости часа: Собянин анонсировал открытие Дворца спорта в Некрасовке

Собянин анонсировал скорое открытие Дворца спорта в Некрасовке

Новый спортивный объект появился на юго-востоке столицы. Там завершили строительство Дворца спорта "Некрасовка". Его планируют открыть к 1 сентября 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Жители смогут заниматься разными видами спорта, включая плавание, мини-футбол и скалолазание. В распоряжении профессионалов и любителей также будет круглогодичный каток, который уже протестировали тренеры. На ледовой площадке передового уровня спортсмены и активные жители столицы будут играть в хоккей, заниматься фигурным катанием, а также шорт-треком.

Подробнее об особенностях нового спорткомплекса – в эфире телеканала Москва 24.

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