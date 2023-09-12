Путин анонсировал ежегодный турнир по киберспорту в России

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Ежегодный турнир по киберспорту состоится в Дальневосточном федеральном округе, первые состязания организуют уже в конце 2023 года. Об этом Владимир Путин сообщил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Это направление уже завоевало большую популярность во всем мире, причем наши киберспортсмены находятся на лидирующих позициях, и проведение соревнования высокого уровня в России способствует продвижению компьютерного спорта и в России, и за рубежом", – цитирует его ТАСС.

Президент также попросил IT-компании и компании с госучастием обратить внимание на этот вид спорта и поддержать его.

Ранее Путин заявил, что компьютерные игры являются частью колоссального бизнеса, который должен помогать людям развиваться, воспитывать общечеловеческие ценности и "не квасной патриотизм".

В конце августа стало известно, что Международная федерация киберспорта разрешила российским командам выступать на международных турнирах с национальным флагом и гимном. Такое решение было вынесено на съезде федерации после голосования с участием делегаций из разных государств.

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