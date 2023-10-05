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05 октября, 15:38

Общество

Благотворительный забег ко Дню борьбы с инсультом пройдет на ВДНХ 28 октября

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Благотворительный фонд ОРБИ проведет на ВДНХ забег в преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом, сообщает пресс-служба организации.

Это забег, где отсутствует членский взнос или минимальная сумма пожертвования, а все собранные средства пойдут на помощь людям после инсульта и их семьям.

Участвовать можно как индивидуально, так и командой. Все участники, дошедшие до финиша, получат памятные медали забега, а участники, набравшие наибольшие суммы для борьбы с инсультом, – специальные подарки.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте charityrun.ru. Также к мероприятию можно будет присоединиться в режиме онлайн.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице 241 социально ориентированная некоммерческая организация получит поддержку властей Москвы в этом году. По его словам, за 20 лет с начала конкурсов грандов ее предоставили 3,2 тысячи проектам.

"Жизнь в большом городе": благотворительная Москва

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