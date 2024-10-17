Путин разрешил министру спорта РФ Дегтяреву участвовать в выборах главы ОКР

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Владимир Путин разрешил министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву участвовать в выборах главы Олимпийского комитета России (ОКР).

До этого Дегтярев заявил, что выдвинет свою кандидатуру на пост главы ОКР при разрешении президента.

"С точки зрения Олимпийской хартии – она позволяет национальным олимпийским комитетам на Олимпийском собрании избрать представителя публичной власти. По российскому законодательству как чиновник вашей номенклатуры я должен попросить разрешения", – объяснял министр спорта президенту.

Он также заявил, что полностью разделяет мнение почетного президента ОКР Виталия Смирнова о сохранении автономности Олимпийского комитета России.

В свою очередь, президент поблагодарил Станислава Позднякова за его работу на посту президента Национального олимпийского комитета.

Ранее Путин заявил, что работу Олимпийского комитета России нужно скорректировать. Президент подчеркнул, что ОКР должна развивать международное сотрудничество, несмотря на все трудности. По словам российского лидера, необходимо "работать со всеми заинтересованными партнерами, вести творческую, содержательную, просветительскую работу по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодежи".