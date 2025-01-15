В Минспорте ожидают, что МОК конкретизирует условия допуска россиян на Олимпиаду

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В министерстве спорта России ожидают, что в ближайшее время исполком Международного олимпийского комитета (МОК) конкретизирует условия допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2026 года. Об этом заявил статс-секретарь – замминистра спорта РФ Александр Никитин, передает ТАСС.

"Мы находимся сейчас в коммуникации и ожидаем, что в ближайшее время исполком МОК конкретизирует условия допуска к Олимпиаде 2026 года, и это станет сигналом для международных спортивных федераций", – сказал Никитин, добавив, что отдельные федерации пока отказываются выполнять рекомендации МОК.

По словам Никитина, был взят курс на нормализацию отношений с международными спортивными организациями.

Также Минспорт не поддержал законопроект о новом порядке выборов руководства спортивных федераций. Отмечается, что документ не учитывает участие российских спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе и возможные изменения в программе Игр.

Ранее глава Минспорта России Михаил Дегтярев заявил, что руководители международных спортивных организаций хотят снять санкции с российских атлетов. Он призвал прекратить агрессивную риторику в адрес международных организаций.

Между тем олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что победы пловцов из России на чемпионате мира раздражают западных пропагандистов. Так она отреагировала на запрет World Aquatics размещать на ресурсах Федерации водных видов спорта РФ результаты россиян на ЧМ по плаванию.