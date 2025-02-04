Песков заявил, что некоторые федерации близки к допуску россиян на ОИ-2026

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Некоторые спортивные федерации близки к принятию решений, которые позволят нескольким российским спортсменам принять участие в Олимпиаде-2026. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России также отметил, что российская сторона продолжит налаживать контакты с Международным олимпийским комитетом (МОК) и отстаивать интересы сборной России. Однако, по его мнению, на этот процесс понадобится время и дополнительные усилия.

Ранее статс-секретарь – замминистра спорта РФ Александр Никитин заявлял, что в министерстве спорта России ожидают конкретизацию условий допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2026 года со стороны МОК. Однако он добавил, что некоторые федерации пока отказываются выполнять рекомендации МОК.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".

