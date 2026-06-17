Аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.

Это связано с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Меры были введены на фоне атаки беспилотников на Москву, которая началась в ночь на 17 июня.

К текущему моменту сбито 24 вражеских дрона. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.