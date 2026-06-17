Собянин: силы ПВО уничтожили еще четыре БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО уничтожили еще четыре БПЛА на подлете к Москве в среду, 17 июня, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр добавил, что сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака беспилотников на столицу началась в ночь на 17 июня. В настоящий момент было сбито 24 дрона.

В связи с этим в аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прилет и вылет самолетов, сейчас авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Аналогичные меры действуют в аэропорту Домодедово. В Росавиации подчеркнули, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

