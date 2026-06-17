17 июня, 10:24Транспорт
Ограничения на полеты ввели в аэропорту Внуково
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Как пояснили в ведомстве, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Временные ограничения действуют также в аэропорту Домодедово. Авиагавань выпускает и принимает воздушные суда по согласованию с соответствующими органами.
Введенные меры связаны с атакой БПЛА на столичный регион. Всего 17 июня на подлете к Москве было сбито уже 19 вражеских дронов.