Ограничения на полеты ввели в аэропорту Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Как пояснили в ведомстве, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения действуют также в аэропорту Домодедово. Авиагавань выпускает и принимает воздушные суда по согласованию с соответствующими органами.

Введенные меры связаны с атакой БПЛА на столичный регион. Всего 17 июня на подлете к Москве было сбито уже 19 вражеских дронов.

