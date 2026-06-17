В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Фото: depositphotos/Chalabala

Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский полностью сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.

Оба аэропорта работают в штатном режиме.

Ограничения вводились в авиагаванях на фоне атаки вражеских БПЛА на Москву, начавшейся в ночь на среду, 17 июня. На данный момент нейтрализовано 25 беспилотников.

Аналогичные меры вводились в аэропорту Внуково. Однако позднее ограничения были отменены.