Собянин сообщил о 25-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО Минобороны России уничтожили еще один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

На месте падения фрагментов дрона работают экстренные службы, рассказал градоначальник.

Атака вражеских БПЛА на столицу началась в ночь на среду, 17 июня. По последним данным, на подлете к городу нейтрализованы 25 беспилотников.

На фоне этого столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами. Это вызвано корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районах авиагаваней.