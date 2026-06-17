Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 11:21

Мэр Москвы

Собянин сообщил о 25-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО Минобороны России уничтожили еще один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

На месте падения фрагментов дрона работают экстренные службы, рассказал градоначальник.

Атака вражеских БПЛА на столицу началась в ночь на среду, 17 июня. По последним данным, на подлете к городу нейтрализованы 25 беспилотников.

На фоне этого столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами. Это вызвано корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районах авиагаваней.

Читайте также


мэр Москвыпроисшествиягород

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика