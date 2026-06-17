Артемий Лебедев заявил, что доносчики вредят России

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев считает, что пишущие доносы люди вредят России. Такое мнение он высказал в своем выпуске обзора новостей, который опубликован в соцсети "ВКонтакте".

Он коснулся темы доносов, когда комментировал новость о рэпере Алишере Моргенштерне (признан в РФ иноагентом). Тот недавно сменил имя и веру.

"Если бы в России было чуть меньше доносчиков, которые занимаются исключительно вредом для нашей страны, то Моргенштерн никуда бы не уезжал, оставался бы российским музыкантом. <...> Но нет, всегда найдутся люди, которые считают, что их доносы очень важны", – заявил Лебедев.

Блогер выразил сожаление в связи с тем, что государство не борется с доносчиками и никак их не контролирует.

Ранее Лебедев дал совет 22-летнему миллионеру. Молодой человек пожаловался, что его ничего не радует в жизни. На это дизайнер ответил, что тому следует отправиться пешком на Байкал.