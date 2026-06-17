Совфед одобрил закон, вводящий "детские" сим-карты

Фото: depositphotos/belchonock

Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает механизм оформления "детских" сим-карт для защиты от вредоносного контента и мошенников. Эта норма входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.

Теперь родители смогут уведомлять операторов, если они передали оформленную на себя сим-карту детям. Кроме того, правительство отдельно установит правила оказания услуг связи по "детским" сим-картам.

В рамках пакета мер вводится и возможность установить самозапрет на входящие международные звонки. Также закон предусматривает запрет на расторжение договора с оператором связи в течение 90 дней с момента получения сим-карты. Это нужно для борьбы с "револьверной" заменой сим-карт.

Кроме того, операторы связи обязаны принимать дополнительные меры по защите от кибермошенников и в рамках возбужденных уголовных дел компенсировать потерянные клиентами средства. Соответствующие критерии установят кабмин, ФСБ и Центробанк. Также операторы должны будут заблокировать подозрительный мошеннический номер, а также вообще все номера, которые принадлежат его владельцу.

При этом Совфед одобрил закон, разрешающий массовые звонки для информирования абонентов в установленных законодательством случаях. Прежде массовые звонки могли выполнять лишь по инициативе госорганов. Теперь они будут разрешены на основании федеральных законов или документов за авторством президента, правительства или Центробанка.

Например, финансовые организации будут обязаны выполнять такие вызовы для защиты клиентов от мошенников. Плата за массовые вызовы осуществляться не будет. При этом заказчик таких звонков будет обязан информировать абонентов, зачем эти вызовы осуществляются.

Ранее в Госдуме предложили усилить технические возможности полиции для борьбы с кибермошенниками, в том числе при помощи внедрения автоматизированного поиска мошеннических сетей. Парламентарии призывали предоставить правоохранителям аналитические платформы, цифровую экспертизу и создать специализированные подразделения.

