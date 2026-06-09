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09 июня, 17:37

Экономика

Банк России реорганизует Службу по защите прав потребителей финуслуг

Фото: Москва 24/Анна Селина

Банк России решил реорганизовать Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг (СЗППиОДФУ). В текущем виде ее упразднят в декабре 2026 года, сообщается на официальном сайте регулятора.

"На ее базе создаются два новых подразделения: Служба по защите прав потребителей (СЗПП) и Департамент поведенческого надзора (ДПН)", – сказано в публикации.

СЗПП займется аналитикой и регулированием в области обеспечения защиты прав потребителей, финансовой грамотности и доступности, взаимодействия с потребителями. За ДПН закрепят превентивный поведенческий надзор, реактивный надзор и методологическое сопровождение поведенческого надзора. В ЦБ считают, что такие изменения поспособствуют повышению эффективности работы.

При этом возглавлявший СЗППиОДФУ Михаил Мамута с 10 июня 2026 года будет исполнять обязанности заместителя председателя Банка России. Он же будет курировать деятельность образованных подразделений.

Исполняющим обязанности директора Департамента поведенческого надзора стал Сергей Колганов. Службу по защите прав потребителей возглавит Екатерина Бутова.

Вместе с тем с 1 сентября в России начнет работать система быстрых переводов ценных бумаг. Она позволит инвесторам оперативно перемещать активы между своими счетами, говорится на сайте Центробанка. Соответствующее указание уже зарегистрировал Минюст России.

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