17 июня, 12:36Политика
Совфед ограничил максимальное число банковских карт на одного человека до 20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Совет Федерации одобрил закон, который ограничивает максимальное количество банковских карт, оформляемых на одного человека. Норма принята в рамках второго пакета мер по противодействию кибермошенничеству.
Согласно нововведениям, один клиент не сможет иметь больше 20 банковских карт. При этом ЦБ в отдельных случаях сможет разрешать превышение лимита по решению совета директоров.
Документ также предусматривает создание единой системы учета, куда банки обязуют вносить сведения о количестве карт у клиентов и их номера.
Ранее в Госдуме предложили в России усилить технические возможности полиции для борьбы с кибермошенниками, в том числе внедрение автоматизированного поиска сетей мошенников. Депутат Юрий Григорьев считает, что правоохранителям необходимо предоставить аналитические платформы, цифровую экспертизу и создать специализированные подразделения. По словам Григорьева, полиция должна быть на шаг впереди.
Эксперты назвали 5 признаков, по которым можно определить мошенников