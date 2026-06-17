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17 июня, 12:36

Политика

Совфед ограничил максимальное число банковских карт на одного человека до 20

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

Совет Федерации одобрил закон, который ограничивает максимальное количество банковских карт, оформляемых на одного человека. Норма принята в рамках второго пакета мер по противодействию кибермошенничеству.

Согласно нововведениям, один клиент не сможет иметь больше 20 банковских карт. При этом ЦБ в отдельных случаях сможет разрешать превышение лимита по решению совета директоров.

Документ также предусматривает создание единой системы учета, куда банки обязуют вносить сведения о количестве карт у клиентов и их номера.

Ранее в Госдуме предложили в России усилить технические возможности полиции для борьбы с кибермошенниками, в том числе внедрение автоматизированного поиска сетей мошенников. Депутат Юрий Григорьев считает, что правоохранителям необходимо предоставить аналитические платформы, цифровую экспертизу и создать специализированные подразделения. По словам Григорьева, полиция должна быть на шаг впереди.

Эксперты назвали 5 признаков, по которым можно определить мошенников

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