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17 июня, 12:49

Транспорт

Ограничения на полеты сняты в аэропорту Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

В настоящее время аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют воздушные суда по согласованию с соответствующими органами. Ограничения ввели в связи с атакой БПЛА на Москву, которая началась 17 июня.

Компании "Аэрофлот" и "Россия" корректируют расписание рейсов. В случае отмены рейса пассажиров призвали не приезжать в авиагавань. В усиленном режиме работают производственные и клиентские службы.

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