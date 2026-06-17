Ограничения на полеты сняты в аэропорту Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

В настоящее время аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют воздушные суда по согласованию с соответствующими органами. Ограничения ввели в связи с атакой БПЛА на Москву, которая началась 17 июня.

Компании "Аэрофлот" и "Россия" корректируют расписание рейсов. В случае отмены рейса пассажиров призвали не приезжать в авиагавань. В усиленном режиме работают производственные и клиентские службы.

