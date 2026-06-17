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17 июня, 13:43

Происшествия

В Сочи спасли мужчину, пролетевшего 3 этажа по вентшахте

Фото: vk.com/urpso_mchs

Спасатели помогли жителю Санкт-Петербурга, который упал в вентиляционную шахту в центре Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

По данным МЧС, 31-летний мужчина упал в вентшахту одного из жилых домов на улице Роз, но не смог самостоятельно выбраться из нее. Пострадавший позвонил в службу 112, и спасатели эвакуировали его, а затем на носилках отнесли к машине скорой помощи.

Ранее сообщалось, что подросток выпал из окна в тот момент, когда помогал менять шторы в социальном центре в Колпине. Выяснилось, что мальчик потерял равновесие и упал с третьего этажа.

Его госпитализировали. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Кроме того, свою оценку условиям жизни и воспитания несовершеннолетнего даст городская прокуратура.

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