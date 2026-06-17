Скончался отец актрисы Умы Турман американский ученый Роберт Турман

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Ушел из жизни американский ученый-буддолог и отец актрисы Умы Турман Роберт Турман. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученый умер на 85-м году жизни. Он скончался 16 июня в Вудстоке в штате Нью-Йорк.

Турман родился в 1941 году. Его запомнили как одного из самых влиятельных специалистов США по буддизму.

Он несколько раз прилетал в Россию для проведения лекций в Москве и Санкт-Петербурге. Также в российской столице ученый принимал участие в разных культурно-просветительных проектах.

