Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 13:30

Наука

Скончался отец актрисы Умы Турман американский ученый Роберт Турман

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Комсомольская правда

Ушел из жизни американский ученый-буддолог и отец актрисы Умы Турман Роберт Турман. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученый умер на 85-м году жизни. Он скончался 16 июня в Вудстоке в штате Нью-Йорк.

Турман родился в 1941 году. Его запомнили как одного из самых влиятельных специалистов США по буддизму.

Он несколько раз прилетал в Россию для проведения лекций в Москве и Санкт-Петербурге. Также в российской столице ученый принимал участие в разных культурно-просветительных проектах.

Читайте также


наукарелигияшоу-бизнесза рубежом

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика