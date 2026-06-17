Арт-павильон "Сделано в Москве" приглашает активно провести время

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Множество интересных мероприятий проводят в арт-павильоне "Сделано в Москве" на Болотной площади. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Флагманский павильон открыт с 10:00 до 22:00 в будние дни, кроме понедельника, а также с 09:00 до 22:00 в выходные. Там гости могут посетить фудкорт, купить товары московских предпринимателей и даже увидеть концерт.

В павильоне представлены самые разные товары от столичных производителей: декор для дома, спортивный инвентарь, одежда, аксессуары, косметические средства, детские товары. В фудкорте на втором этаже можно попробовать блюда разных кухонь мира, десерты и напитки. Там же есть кафе на открытой веранде.

Понравится локация и любителям активного отдыха. Рядом с павильоном установили бесплатную площадку для бадминтона и столы для пинг-понга. Инвентарь также предоставляется бесплатно.

В особой зоне участники проекта "Сделано в Москве" предлагают мастер-классы для всех желающих. Там гости могут рисовать, вышивать, заниматься декором и созданием аксессуаров. Все сделанные вещи они забирают с собой. Регистрация для участия в мероприятиях не требуется.

В вечернее время открывается летний кинотеатр. Там бесплатно показывают мультфильмы. Кроме того, каждую неделю на главной сцене выступают артисты и диджеи. А по пятницам и выходным проходят лекции и шоу для детей. Также на площадке регулярно проводятся мероприятия, посвященные особым датам и праздникам.

Ранее бренд "Сделано колледжами Москвы" впервые представили в павильонах "Лета в Москве". Там продается одежда, аксессуары и игрушки, а также фигурное мыло. Товары можно найти в арт-павильонах "Самовар" и "Вишня" на улице Арбат, а также в павильоне "Воздушный шар" на Трубной площади и на Летнем маркете на Болотной площади.

