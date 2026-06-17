СФ ввел возможность сообщать о мошенничестве через "Госуслуги"

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Совет Федерации одобрил закон, согласно которому на портале "Госуслуги" появится тревожная кнопка для тех, кого намерены обмануть кибермошенники. Теперь граждане сразу смогут отправить сообщение в государственную систему "Антифрод".

Система будет передавать информацию мобильным операторам и банкам, которые смогут пресечь попытки аферистов обмануть гражданина. Алгоритм их действий позже определит кабмин.

Кроме того, в ходе пленарного заседания одобрен закон, согласно которому все пользователи системы "Антифрод" должны пресекать действия аферистов. Таким образом, мобильные операторы, банки, маркетплейсы и сайты с объявлениями будут обязаны вносить туда информацию о действиях злоумышленников.

Также СФ одобрил закон, ограничивающий максимальное число банковских карт, которыми может владеть один человек. Теперь клиенты банков не смогут оформить на себя более 20 карт. При этом лимит может быть превышен в случае положительного решения совета директоров Центробанка России.

