The New Yorker посоветовал "Капитанскую дочку" Пушкина для быстрого летнего чтения

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Повесть "Капитанская дочка" Александра Пушкина оказалась в списке книг для чтения за один день. Такие рекомендации читатели получили от авторов журнала The New Yorker.

В публикации поясняется, что критики и редакторы издания выбирают лучшие новые книги года каждую неделю.

"В ознаменование начала лета мы также попросили авторов журнала назвать некоторые из их любимых произведений "карманного" формата – работы, достаточно краткие, чтобы прочитать их за один августовский полдень", – рассказали в редакции.

"Капитанскую дочку" в переводе Элизабет и Роберта Чандлер посоветовала Дженнифер Уилсон, имеющая ученую степень по русской литературе. Повесть Пушкина в рейтинге заняла третье место.

На второй позиции оказалась автобиография музыканта Робина Хичкока "1967: Как я туда попал, и почему я не ушел", а на первом – роман шотландской писательницы Мюриэл Спарк "Девушки со скромными средствами".

Ранее стало известно, что книги про поп-короля Майкла Джексона начали пользоваться повышенным спросом после выхода байопика "Майкл". Российские читатели проявили особый интерес к двум изданиям: "Майкл Джексон. Биография в комиксах" и "В студии с Майклом Джексоном".