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17 июня, 14:32

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Эксперт Григорьев: зумеры проявляют интерес к шахматам из-за потребности в живом общении

Эксперт объяснил интерес зумеров к шахматным турнирам потребностью в общении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Зумеры проявляют интерес к настольным играм, в том числе к шахматам, поскольку испытывают потребность в живом общении. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев.

В социальных сетях и мессенджерах ранее стали распространяться публикации о том, что шахматы стали модным видом спорта у зумеров. Турниры проводят в кафе и барах, рестораторы уже специально начали открывать новые места.

"Если встреча не является жестким турниром, а дружеской партией, за игрой можно приятно проводить время и общаться. Кроме того, на популярность конкретно шахмат влияют артефакты массовой культуры, которые становятся очень востребованными", – пояснил эксперт.

По его словам, когда бизнес чувствует новый тренд, он начинает интегрировать его. Например, дает возможность играть в шахматы в своих заведениях. Тем более, добавил Григорьев, сейчас время создания новых видов досуга и старых воспоминаний в новой форме.

Эксперт отметил, что в последнее время отмечается спад популярности классических кофеен. На фоне этого наблюдается мегатренд формирования площадок, где люди могут выйти из изоляции в нормальную социальную действительность. Синтез услуг, развлечений и времяпрепровождения – глобальная тенденция в бизнесе.

Григорьев привел в пример спортбары, где ставят столы для футбола. А для тихой кофейни подходят именно шахматы – они не мешают другим посетителям.

"Сама тенденция будет длиться бесконечно, однако объекты будут меняться – в соответствии с трендами выберут следующие истории для раскрутки, будь то шашки или что-то иное", – заключил Григорьев.

Вместе с тем эксперты отмечают, что зумеры и поколение альфа уходят из социальных сетей. Молодежь устает от рекламы, "баннерной слепоты" и идеализированных образов. Сейчас молодые пользователи переходят в виртуальные ролевые игры, где могут влиять на окружающую среду, взаимодействовать друг с другом и выстраивать реальные социальные связи.

Столичные зумеры стали чаще играть в шахматы

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