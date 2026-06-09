МОЭК подала иск к Алле Пугачевой на 8 тыс рублей

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Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) направила мировому судье 416-го судебного участка Пресненского района столицы иск к певице Алле Пугачевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

В частности, МОЭК требует взыскать с артистки задолженность за оказанные услуги в размере 8 722,19 рубля. Дату судебного заседания еще не назначили.

Ранее СМИ сообщили, что в отношении актрисы Натальи Бочкаревой был подан иск из-за неуплаты ЖКХ. Заявление поступило 21 января, а первое заседание было назначено на 14 мая. При этом сумма задолженности не уточнялась.

Через некоторое время артистка опровергла эти слухи. Она пояснила, что иск подали к ее тезке – Бочкаревой Наталье Васильевне. У актрисы же отчество – Владимировна.

