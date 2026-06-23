Во Владимире два человека погибли во время ремонта канализационных сетей

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Два сотрудника МУП "Владимирводоканал" погибли во Владимире в момент ремонта канализационных сетей. Об этом сообщила прокуратура региона.

По предварительной информации, работы шли в районе дома 27ж по Судогодскому шоссе. Два человека, спустившихся в канализационный колодец, скончались. Еще двух сотрудников госпитализировали.

Исполняющая обязанности заместителя прокурора Владимира Яна Титова выехала на место происшествия. Ведомство начало проверку по факту несчастного случая на производстве.

Прокуратура даст оценку всем обстоятельствам произошедшего, в частности соблюдению требований техники безопасности и охраны труда на производстве. При необходимости будут приняты меры реагирования.

Ранее в Татарстане скончался водитель грузовика. Это произошло из-за сброшенной с 20-го этажа деревянной балки. Случай произошел около строящегося многоквартирного дома в жилом комплексе "Хвойный" на Столичной улице в Зеленодольске.

