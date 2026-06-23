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23 июня, 15:53

Происшествия

Напавший на лагерь "Орленок" в Туве заключен под стражу

Фото: vk.com/suskr17

Мужчину, который напал на лагерь "Орленок" в Туве, взяли под стражу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

По данным следствия, ночью 21 июня 24-летний житель Кызыла, который в тот момент был в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию детского лагеря в Тандинском районе. Он забрался в корпус и совершил в отношении 14 детей противоправные действия. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Злоумышленник признал вину частично. По ходатайству следователя его заключили под стражу на 2 месяца. Сейчас продолжаются следственные действия, которые направлены на то, чтобы собрать и закрепить доказательственную базу.

Комментируя этот инцидент, в Минобразования подчеркивали, что территорию лагеря охраняли, а тревожная кнопка работала исправно. Детям и родителям, а также сотрудникам учреждения оказали психологическую помощь.

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