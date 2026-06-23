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23 июня, 16:07

Транспорт

Более 2 тыс самокатчиков и велосипедистов оштрафовали в Москве в рамках рейда

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Более 2 тысяч самокатчиков и велосипедистов были оштрафованы в Москве в рамках рейда "СИМ". Итоги мероприятия столичная Госавтоинспекция подвела в своем канале в МАХ.

Рейд, направленный на профилактику нарушений ПДД среди пользователей средств индивидуальной мобильности, проходил с 20 по 21 июня.

В ходе акции автоинспекторы составили порядка 4,9 тысячи протоколов за нарушения правил. Из них 2 306 материалов касаются пользователей СИМ, 1 637 – курьеров, а 996 – велосипедистов.

"Контроль за данными категориями участников дорожного движения со стороны Госавтоинспекции Москвы будет продолжен", – заверили в ведомстве.

Ранее заслуженный юрист Иван Соловьев выступил с призывом увеличить размер штрафа за езду на электросамокате вдвоем до 8 тысяч рублей. По его словам, данный вид нарушения правил пользования СИМ встречается чаще всего и приводит к более серьезным травмам при падении.

Сейчас этот штраф составляет 800 рублей, но сервисы аренды сами устанавливают размер санкций, а также принимают решение о блокировке аккаунтов. Однако Соловьев считает, что такой подход снижает эффективность наказания и ослабляет контроль государства.

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