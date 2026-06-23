В Москве задержали пособника мошенников, обманувших подростка на 5 млн рублей

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Правоохранители задержали в Москве соучастника мошенников, жертвой которых стал 15-летний подросток. Ущерб превысил 5 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.

Школьнику поступил телефонный звонок от аферистов, которые представились "сотрудниками ведомств". Злоумышленники убедили подростка, что его родители подозреваются в преступлении.

Для "спасения семьи" потерпевший привез в Филевский парк ювелирные изделия, принадлежавшие его матери. Из тайника их забрал 19-летний москвич, который впоследствии сдал похищенное в скупку, а полученные средства перевел на криптокошелек аферистов.

Следствие возбудило дело по статье о мошенничестве. Суд отпустил фигуранта под подписку о невыезде.

Ранее в столице пенсионерка отдала курьеру мошенников 14 слитков золота. По данным столичного главка МВД, неизвестные позвонили 80-летней москвичке и убедили ее купить драгоценный металл, а после передать слитки курьеру под предлогом "сохранения сбережений" от несанкционированного списания.