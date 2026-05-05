Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 14:12

Происшествия

В Москве задержан пособник мошенников после обмана женщины на 11 млн рублей

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

Полицейские задержали в Москве подозреваемого в мошенничестве в отношении женщины. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин, его слова опубликованы на сайте ведомства.

Установлено, что аферисты позвонили 41-летней жительнице Сочи и представились сотрудниками госорганов. Сначала они получили от нее личные данные, а затем стали угрожать привлечением к ответственности за якобы финансирование противоправной деятельности.

Введенная в заблуждение россиянка, следуя инструкции злоумышленников, обналичила в банке 11 миллионов рублей, приехала в Москву и отдала деньги незнакомцу на Пресненской набережной, назвав кодовое слово.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Таганскому району на Рязанском проспекте задержали одного из подозреваемых – 28-летнего жителя Омской области", – добавил Васенин.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина забрал у потерпевшей денежные средства, конвертировал их в криптовалюту и отправил кураторам, получив за свои действия вознаграждение.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, фигурант отправлен в СИЗО. Правоохранители проверяют мужчину на причастность к другим преступлениям, а также устанавливают личности соучастников.

Ранее аферисты обманули в столице 76-летнего пенсионера на 71 миллион рублей. Он, введенный в заблуждение, снимал со счетов деньги, отправлял их фотографии и передавал средства злоумышленникам. Кроме того, по указанию куратора пожилой мужчина продал 2 автомобиля.

"Московский патруль": в столице задержаны сообщники телефонных мошенников

Читайте также


происшествиягород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика