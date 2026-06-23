Подросток-турист сорвался со скалы в реку на Алтае

Фото: 04.mchs.gov.ru

В Республике Алтай подросток – турист из Новосибирска сорвался со скалы в реку Катунь недалеко от Ороктойкого моста, когда пытался сделать фотографию. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, юношу пока не нашли. К поискам привлекли специалистов МЧС, полицейских и волонтеров. Обследовано 18 километров береговой линии и акватории реки. Поиски продолжаются.

В пресс-службе напомнили, что для безопасных фото необходимо отойти от края обрыва минимум на 2–3 метра, использовать зум на телефоне и палку для селфи. При этом нельзя смотреть в экран смартфона во время движения по краю.

Ранее похожий инцидент произошел в Иркутской области в районе Белых скал в селе Халмушино. Там девушка поднялась на высокий скальный выступ, чтобы сделать фотографии. Во время спуска под ней обрушился грунт, и она сорвалась с высоты около 100 метров. Пострадавшую забрала бригада скорой помощи, однако она скончалась по дороге в больницу.