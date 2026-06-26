Опция бронирования столика как в ресторане появится в поездах России

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"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочерняя компания РЖД) вводит опцию бронирования стола в вагоне-бистро. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сервис будет доступен начиная с 29 июня, однако бронирование уже открыто.

На первом этапе услугу реализуют в скоростных поездах "Аврора" и "Буревестник". При покупке билета на сайте РЖД нужно кликнуть по ссылке "Резерв стола в вагоне-бистро", услугу можно приобрести и к уже оформленному билету в разделе "Мои заказы".

Отмечается, что оформить бронирование нужно не позднее чем за 24 часа до отправления поезда с начальной станции маршрута.

"Посещать вагон-бистро по-прежнему можно и в традиционном формате – в порядке очереди. Также пассажирам доступна опция по заказу питания к месту проезда", – добавили в ФПК.

В поездах дальнего следования уже действует летнее меню. Например, пассажиры спальных вагонов могут в рамках предоплаченного питания попробовать в вагонах-ресторанах судака со сливочным соусом, мятый картофель и шашлык из индейки.

В поездах с вагонами-бистро пассажирам в вагонах люкс предложат поесть зеленый салат с индейкой и апельсиновым перцем, вафли с цукини, лососем и творожным сыром.