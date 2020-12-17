Фото: kremlin.ru
Владимир Путин прокомментировал создание новых видов вооружений в России. Об этом президент РФ заявил в ходе своей ежегодной пресс-конференции.
По словам главы государства, страна была вынуждена реагировать на появление новых видов оружия, которые были созданы после распада СССР.
"Разве мы не должны на это реагировать, разве мы вышли из договора по противоракетной обороне? Это же не мы сделали. И мы вынуждены ответить созданием новых систем оружия, которые купируют... угрозы", – заявил Путин.
Глава государства напомнил, что именно США вышли из договора об открытом небе.
Владимир Путин также отметил, что, несмотря на изначальные заверения НАТО о том, что альянс не будет продвигаться на восток, сейчас военная инфраструктура стран этого блока приближается к границам России.
Ежегодная пресс-конференция главы государства стартовала в четверг, 17 декабря. В нынешнем году она частично проходит в дистанционном формате и с элементами прямой линии с населением.
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