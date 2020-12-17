Путин предостерег от переписывания истории

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России нужно оставаться сильной и самодостаточной, чтобы не допустить переписывания истории, заявил Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

По его словам, переписывание истории в итоге обернется во вред тем, кто этим занимается.

"Я уже много раз говорил о том, что переписывание истории делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам. И в конечном итоге пойдет во вред тем, кто это делает", – подчеркнул он

Весной посол России в США Анатолий Антонов заявил, что попытка принизить роль Советского Союза в победе над фашизмом и дезинформационная кампания неприемлемы. В частности, дипломат обратил внимание на то, что некоторые страны обвиняют СССР в развязывании Второй мировой войны.

Посол отметил, что российская сторона должна отстаивать свои позиции, но делать это умеренно, спокойно и аргументировано. По его утверждению, никто не может заставить забыть о подвиге советских воинов.