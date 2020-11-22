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Политика

18:38

В Белом доме подтвердили выход из Договора об открытом небе

политика за рубежом

Фото: ТАСС/EPA/Ken Cedeno/POOL

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен объявил, что страна вышла из Договора об открытом небе (ДОН). Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня шесть месяцев с того момента, как США представили свое уведомление о выходе из ДОН. Мы больше не являемся стороной этого договора", – заявил представитель Белого дома.

О'Брайен отметил, что Россия якобы неоднократно нарушала условия соглашения. По его словам, американский президент Дональд Трамп все время стремился выводить страну из устаревших договоров, более выгодных противникам Вашингтона.

В Госдепартаменте США также подтвердили выход из ДОН. В пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства отметили, что решение вступило в силу в воскресенье, 22 ноября.

Дональд Трамп объявил о намерении вывести США из Договора по открытому небу 21 мая 2020 года. Это соглашение позволяло его участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

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