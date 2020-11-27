Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 17 декабря

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин проведет ежегодную итоговую пресс-конференцию 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Это связано с эпидемиологической ситуацией в стране. Отмечается, что президент будет общаться с журналистами из своей резиденции в Ново-Огареве. При этом представители СМИ смогут задавать вопросы из зала Центра международной торговли.
"Двадцать девятого ноября в 12:00 Управление пресс-службы и информации президента Российской Федерации начнет аккредитацию журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента России Путина, которая состоится 17 декабря 2020 года", – сказано в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что общение Путина с журналистами может быть назначено на 17 декабря.
Также Песков рассказал, что в этом году конференция пройдет в необычном формате и будет включать в себя элементы прямой линии. По его словам, сейчас прорабатываются моменты, чтобы не ограничивать возможности общения с президентом региональных, федеральных и зарубежных журналистов.
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