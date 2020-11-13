Песков назвал возможную дату проведения пресс-конференции Путина

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Дмитрий Песков заявил, что ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина может пройти 17 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

"Действительно, 17 декабря рассматривается в качестве одной из возможных дат. Мы не сообщаем, потому что возможны изменения, здесь мы нуждаемся просто в дополнительном времени перед тем, как мы предоставим вам полную информацию о том, когда именно это произойдет и каким образом", – сообщил Песков.

Ранее он заявил, что в этом году конференция пройдет в необычном формате и будет включать в себя элементы прямой линии. По его словам, сейчас прорабатываются моменты, чтобы не ограничивать возможности общения с президентом региональных, федеральных и зарубежных журналистов.

В прошлом году большая пресс-конференция президента России состоялась 19 декабря. Она длилась 4 часа 18 минут. На нее аккредитовались 1 895 журналистов. Главе государства задали более 70 вопросов. Трансляцию пресс-конференции посмотрели более 1,2 миллиона жителей столицы.

