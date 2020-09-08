В Кремле прокомментировали утверждения Коэна о Путине

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
В Кремле назвали уткой утверждения бывшего адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна о Владимире Путине. Об этом сообщает РИА Новости.
Коэн в своей книге написал, что президент Соединенных Штатов называл российского главу диктатором, царем, а также богатейшим человеком в мире. Известно, что экс-адвокат выпустил мемуары.
Коэн был личным юристом Трампа в 2006–2018 годах. В декабре 2018 года его приговорили к трем годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства.
У пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова узнали, верит ли он, что Трамп мог подобным образом отзываться о Путине. "Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге", – ответил Песков.
Ранее бывший адвокат Трампа объяснил его восхищение Путиным. По мнению Коэна, американскому лидеру импонирует то, что Путин взял под свое руководство целую страну и "управляет ею как своей личной компанией".
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