Бывший адвокат Трампа объяснил его восхищение Путиным

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Фото: AP Photo/Kathy Willens
Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн рассказал, что президент США восхищается тем, как Владимир Путин управляет Россией. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на книгу Коэна, которая должна выйти в продажу 8 сентября.
По мнению экс-адвоката, американскому лидеру импонирует то, что Путин взял под свое руководство целую страну и "управляет ею как своей личной компанией". Он сравнил это с тем, как Трамп управлял своей компанией.
14 августа экс-адвокат главы Белого дома опубликовал предисловие к своим мемуарам. Там говорится, что Трамп победил на президентских выборах в 2016 году благодаря России.
Майкл Коэн был личным юристом Трампа в 2006–2018 годах. В декабре 2018 года его приговорили к трем годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства.
Коэн признал вину в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний. Он также сознался в уклонении от налогов и в том, что выступал посредником при выплатах за молчание, которые Трамп производил порноактрисе Сторми Дэниелс. Он начал отбывать свое наказание в мае 2019 года.
С 2017 года спецпрокурор Роберт Мюллер расследует дело о так называемом "вмешательстве" России в выборы в США в 2016 году и "сговоре" окружения Трампа с Кремлем. По данным СМИ, в рамках расследования изучают и контакты бывшего адвоката Трампа, хотя сам Коэн отрицает общение с российскими властями.
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