Бывший адвокат Трампа объяснил его восхищение Путиным

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Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн рассказал, что президент США восхищается тем, как Владимир Путин управляет Россией. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на книгу Коэна, которая должна выйти в продажу 8 сентября.

По мнению экс-адвоката, американскому лидеру импонирует то, что Путин взял под свое руководство целую страну и "управляет ею как своей личной компанией". Он сравнил это с тем, как Трамп управлял своей компанией.

14 августа экс-адвокат главы Белого дома опубликовал предисловие к своим мемуарам. Там говорится, что Трамп победил на президентских выборах в 2016 году благодаря России.

Майкл Коэн был личным юристом Трампа в 2006–2018 годах. В декабре 2018 года его приговорили к трем годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства.

Коэн признал вину в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний. Он также сознался в уклонении от налогов и в том, что выступал посредником при выплатах за молчание, которые Трамп производил порноактрисе Сторми Дэниелс. Он начал отбывать свое наказание в мае 2019 года.

С 2017 года спецпрокурор Роберт Мюллер расследует дело о так называемом "вмешательстве" России в выборы в США в 2016 году и "сговоре" окружения Трампа с Кремлем. По данным СМИ, в рамках расследования изучают и контакты бывшего адвоката Трампа, хотя сам Коэн отрицает общение с российскими властями.