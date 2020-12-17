Путин высказался о выборах в Госдуму в 2021 году

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Выборы в Госдуму в 2021 году будут отличаться от предыдущих из-за принятия поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщил Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

На вопрос журналиста, не пора ли старым политическим партиям уступить место молодым, глава государства заметил, что это должны решать граждане России.

Президент также отметил, что парламентские партии выступают с разных позиций, но все они настроены патриотически.

Выборы в ГД пройдут в следующем году. Предыдущие выборы депутатов состоялись 18 сентября 2016 года. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в следующих выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 16 партий.

По закону в выборах депутатов Государственной думы без сбора подписей могут участвовать партии, которые имеют фракцию в ГД или набрали по итогам прошлых выборов депутатов ГД 3%. Кроме того, к участию допускают политические партии с одной фракцией в региональном заксобрании.