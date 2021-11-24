Путин проведет большую пресс-конференцию до Нового года – Песков

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда планируется большая пресс-конференция Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

"До Нового года пресс-конференция состоится", – ответил представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Точную дату проведения мероприятия Песков не назвал, но подчеркнул, что рассматривается несколько вариантов.

Ранее пресс-секретарь главы государства рассказал, что пресс-конференция состоится в очном формате. В нынешнем году ее не будут совмещать с прямой линией президента.