Песков рассказал, когда состоится ежегодная пресс-конференция Путина

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится в декабре. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ориентируемся на декабрь", – ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля добавил, что в этом году пресс-конференция не будет совмещена с другими форматами, напомнив, что прямая линия с главой государства уже была.

Ранее Песков подтвердил, что проведение пресс-конференции планируется, однако ее формат будет определен позже в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило в дистанционном формате – глава государства отвечал на вопросы из резиденции в Ново-Огареве, журналисты тем временем находились в Центре международной торговли в Москве, а для представителей других регионов организовали местные площадки.

