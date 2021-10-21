В Кремле сообщили о планах проведения ежегодной пресс-конференции Путина

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Владимир Путин планирует провести традиционную большую пресс-конференцию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Ежегодная пресс-конференция планируется. <...> С форматом определимся в зависимости от развития эпидемиологической ситуации", – сказал официальный представитель Кремля.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило в дистанционном формате – глава государства отвечал на вопросы из резиденции в Ново-Огареве.

Журналисты в Москве участвовали в видеоконференции из Центра международной торговли. Для представителей других регионов организовали местные площадки. Аккредитацию на пресс-конференцию получили в общей сложности 774 журналиста, что в 2,5 раза ниже прошлогоднего показателя.

Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан на тот период, когда он занимал пост премьер-министра – с мая 2008 года по май 2012 года.

Первая встреча Путина с журналистами в 2001 году была самой короткой по времени – 1 час 35 минут, самой продолжительной стала пресс-конференция 2008 года – 4 часа 40 минут.