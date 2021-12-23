Путин оценил работу правительства по поддержке бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции оценил работу правительства в вопросах поддержки бизнеса. По его словам, все меры по поддержке принимаются в контакте с предпринимателями.

Президент напомнил, что заведения общественного питания, фитнес-клубы, объекты культуры пострадали от пандемии в первую очередь. И предпринимателям правительство оказывало поддержку в первую очередь. И в настоящее время, по словам Путина, эти меры продлены.

"Правительство идет на это сознательно, понимая, что происходит. Можно было бы делать это и потоньше, но все происходит в контактах с бизнес-сообществом. В целом люди с пониманием относятся и положительно оценивают эти усилия. И результат-то неплохой. Мы вышли из кризиса быстрее многих. И упали меньше, и вышли быстрее", – сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что по примеру РФ пошли многие страны.

"Страна большая, ситуация в разных регионах разная, поэтому при общем руководстве из федерального центра нам нужно отдать на уровень регионов возможность тонко регулировать ситуацию. Разве можно сравнить Чукотку и Москву? Разные совершенно вещи, разная эпидемиологическая ситуация", – подчеркнул президент, добавив, что в целом регионы не боялись брать на себя ответственность.

Ранее Путин на совещании с членами правительства заявил, что рынок труда в РФ в целом восстановился после пандемии COVID-19, однако есть трудности в сфере молодежной занятости.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что шок, который испытала мировая экономика от пандемии коронавируса, в целом преодолен, РФ находится в этом тренде.

По его словам, глобальная экономика вернулась к росту, на сегодняшний день можно продолжать обсуждение всех актуальных проблем так же открыто и подробно, как это было на заседаниях совета ранее.

Он уточнил, что хороший результат дали меры по поддержке россиян и бизнеса, которые были осуществлены правительством по поручениям президента.

