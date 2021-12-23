Украину создал Ленин, когда создавал Советский Союз – Путин

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Владимир Путин напомнил, что Украину создал Владимир Ленин. Об этом он заявил в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Мы стараемся не вспоминать, как Украина складывалась. Кто ее создал-то? Ленин. Владимир Ильич. Когда создавал Советский Союз. Договор 22 года – союзный и 24 – год Конституции, правда, после его смерти, но по его принципам создано", – подчеркнул Путин.

Ранее президент заявил, что русскоязычных людей на Украине выдавливают с их исторических территорий. Он напомнил, что на Украине приняли закон о коренных народах. По его словам, документ вызывает противоречия в отношениях Киева с Варшавой, Будапештом и Бухарестом.

Путин считает, что закон объявил русских, проживающих на этой территории, некоренным народом, так же как поляков, венгров, румын.

